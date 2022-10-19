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Песков назвал преждевременными вопросы о создании нового федерального округа в России

Политика
Песков назвал преждевременными вопросы о создании нового федерального округа в России

Российские власти пока не обсуждали возможность создания нового федерального округа с республиками Донбасса, Херсонской и Запорожской областями в составе. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать... Начался процесс их [регионов] интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», — пояснил он.

Журналисты поинтересовались, определится ли эта конфигурация в ближайшие месяцы. Дать точный ответ на этот вопрос Песков затруднился.
песков Донбасс Херсонская область запорожская область
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