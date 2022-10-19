Илон Маск перечислил источники финансирования работы Starlink на Украине

Работа терминалов системы спутниковой связи Starlink на Украине обходится SpaceX примерно в 20 млн долларов ежемесячно. Об этом на своей странице в Twitter написал глава компании Илон Маск.
По словам бизнесмена, 11 из 25 тысяч терминалов оплачивают несколько иностранных государств, организаций и частных лиц. Пентагон же никак не участвует в финансировании работы Starlink на украинской территории.
«Никаких денег от Министерства обороны США, однако несколько других стран, организаций и частных лиц оплачивают примерно 11 из 25 тыс. терминалов, — сообщил Маск.
Многомиллионные потери SpaceX обусловлены неоплаченными услугами и издержками, связанными с мерами безопасностями, добавил Маск. Несмотря на это, компания продолжит платить за терминалы, заключил он.