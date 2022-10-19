Кремль пока не назначил дату большой пресс-конференции Путина

Дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока не определена. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Большая пресс-конференция президента является ежегодным мероприятием, которое проводится с 2001 года. В последние годы Путин встречался с журналистами в декабре, пишет ТАСС.
«Нет, пока дату не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем», — пообещал Песков, отвечая на вопрос о дате проведения пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин собирается произнести речь в рамках пленарного заседания Валдайского клуба 27 октября. Сейчас решается вопрос о формате выступления главы страны.