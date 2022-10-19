Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов назвал США «омерзительной» страной

Соединенные Штаты являются врагом для России последние 75 лет. Такого мнения придерживается советский и российский актер Александр Михайлов.
Звезда фильма «Любовь и голуби» в интервью «Экспресс газете» прокомментировал поведение США в свете текущей мировой обстановки. Актер уверен, что Вашингтон видел в Москве противника еще со времен братьев Джона и Аллена Далласов, которые когда-то занимали высокопоставленные должности в правительстве Соединенных Штатов.
«В 1947 году братья Далласы начали свою компанию по уничтожению главного врага англосакского мира — России. Американцы работают вдолгую, бьют точно, и придерживаются одной политической линии. Америка — самая омерзительная страна на сегодняшний день», — категорично высказался Михайлов.
Он добавил, что может судить об этой стране, так как сам шесть раз посещал США и все «видел своими глазами». Михайлов также отметил, что катализатором событий на Украине стало влияние Соединенных Штатов.