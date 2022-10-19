Между Россией и Китаем появился новый железнодорожный контейнерный путь

Также дипмиссия поделилась статистикой по железнодорожному маршруту Забайкальск — Маньчжурия. Как стало известно, с начала 2022 года по нему в оба направления проследовали более 3 тысяч контейнерных поездов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40 процентов.