Между Россией и Китаем появился новый железнодорожный контейнерный путь

Россия и Китай открыли новый железнодорожный контейнерный маршрут. Об этом через официальный Telegram-канал сообщило генеральное консульство РФ в городе Харбин.
Представители дипмиссии уточнили, что новый путь связал Москву с китайским городом Телин в провинции Ляонин. При этом первые поставки товаров на сумму примерно 662 млн рублей состоялись в начале октября.
«В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия прошел первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин). На нем в нашу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей)», — указано в сообщении.
В генконсульстве добавили, что весь путь занимает 15 дней. Его протяженность — около 7,5 тысяч километров.
Также дипмиссия поделилась статистикой по железнодорожному маршруту Забайкальск — Маньчжурия. Как стало известно, с начала 2022 года по нему в оба направления проследовали более 3 тысяч контейнерных поездов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40 процентов.