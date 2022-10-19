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Между Россией и Китаем появился новый железнодорожный контейнерный путь

Общество
Между Россией и Китаем появился новый железнодорожный контейнерный путь

Россия и Китай открыли новый железнодорожный контейнерный маршрут. Об этом через официальный Telegram-канал сообщило генеральное консульство РФ в городе Харбин.

Представители дипмиссии уточнили, что новый путь связал Москву с китайским городом Телин в провинции Ляонин. При этом первые поставки товаров на сумму примерно 662 млн рублей состоялись в начале октября.

«В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия прошел первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин). На нем в нашу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей)», — указано в сообщении.

В генконсульстве добавили, что весь путь занимает 15 дней. Его протяженность — около 7,5 тысяч километров.

Также дипмиссия поделилась статистикой по железнодорожному маршруту Забайкальск — Маньчжурия. Как стало известно, с начала 2022 года по нему в оба направления проследовали более 3 тысяч контейнерных поездов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40 процентов.
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