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Гросси поразился детальной осведомленности Путина по теме Запорожской АЭС

Политика
Гросси поразился детальной осведомленности Путина по теме Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее посетил Петербург и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Знания главы страны по Запорожской АЭС поразили его, передает Telefe.

Гросси отметил важность контактов с Путиным с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики. Глава МАГАТЭ отметил и готовность президента России дальше сотрудничать по ЗАЭС.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — добавил Гросси.

Накануне Международное агентство по атомной энергетике сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС. Объект оставался без питания от внешней ЛЭП в третий раз за десять дней.
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