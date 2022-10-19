Гросси поразился детальной осведомленности Путина по теме Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее посетил Петербург и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Знания главы страны по Запорожской АЭС поразили его, передает Telefe.
Гросси отметил важность контактов с Путиным с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики. Глава МАГАТЭ отметил и готовность президента России дальше сотрудничать по ЗАЭС.
«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — добавил Гросси.
Накануне Международное агентство по атомной энергетике сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС. Объект оставался без питания от внешней ЛЭП в третий раз за десять дней.