Песков сообщил о планах Путина выступить на пленарном заседании Валдайского клуба

Президент РФ Владимир Путин планирует произнести речь на пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. В настоящий момент решается вопрос о формате его выступления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В прошлые разы использовался смешанный формат, напомнил он. В связи с этим не исключено, что к данной мере прибегнут вновь. Связано это с остающимися ограничениями по коронавирусу, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента ответил на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19. Он также уточнил, сохраняются ли эпидемиологические ограничения в Кремле.