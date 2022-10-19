Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания. Об этом рассказали пленные бойцы ВСУ, их слова подтвердил сержант полка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.
По словам старшины разведроты 74-го отдельного разведбата ВСУ Виталия Катранича, чаще всего украинские военные употребляли алкоголь. Несмотря на это, перед диверсионными заданиями солдаты не брезговали и амфетамином, пояснил старший сержант в беседе с РИА Новости.
«Так точно. Амфетамин», — ответил Катранич на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно.
Старшина заявил, что под «феном» украинские солдаты обходились без сна по двое-трое суток. Сержант «Азова» Михаил Швец также уточнил, что на их позициях находились и американские препараты.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация