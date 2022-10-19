Сержант «Азова»: бойцы ВСУ шли на диверсии под воздействием амфетамина

По словам старшины разведроты 74-го отдельного разведбата ВСУ Виталия Катранича, чаще всего украинские военные употребляли алкоголь. Несмотря на это, перед диверсионными заданиями солдаты не брезговали и амфетамином, пояснил старший сержант в беседе с РИА Новости.