Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19

Меры эпидемиологической безопасности, введенные на фоне распространения коронавируса, сохраняются в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
По словам Пескова, меры безопасности по коронавирусу сохраняются частично. Сотрудники Кремля проходят регулярное тестирование на COVID-19.
«Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже. Да, действительно, мы тестируемся часто. То есть частично они ограничения сохраняются», — отметил официальный представитель Кремля.
Пескову задали вопрос о планах президента РФ Владимира Путина пройти ревакцинацию от коронавируса. По его словам, никакой информации по этому поводу сейчас нет.
Ранее Путин прокомментировал слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава РФ поддержал призыв к населению пройти повторную вакцинацию от COVID-19.