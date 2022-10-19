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NYT: Евросоюз не хочет жертвовать российскими алмазами и нефтью ради Украины

Политика
NYT: Евросоюз не хочет жертвовать российскими алмазами и нефтью ради Украины

Европейский союз разрывает экономические связи с Россией, чтобы показать свою солидарность с Украиной. Однако некоторые члены ЕС не готовы отказаться от ряда российских ресурсов, сообщает газета The New York Times.

Например, отметили авторы публикации, Бельгия тщательно оберегает торговлю российскими алмазами, а Греция абсолютно беспрепятственно перевозит нефть из РФ. Во Франции и некоторых других странах не хотят лишаться урана, необходимого для собственных атомных электростанций.

«В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока не желают, хотя их партнеры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль», — указано в статье.

Журналисты обратили внимание, что заинтересованные в выгоде члены ЕС придумывают способы, что уберечь ресурсы из РФ от рестрикций.
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