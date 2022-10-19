Зеленский уволил посла в Казахстане после слов об убийствах русских

В августе 2022 года в соцсетях «всплыло» видео, где Врублевский сказал, что украинский режим старается убить как можно больше русских. После этого, 23 августа в Министерстве иностранных дел Казахстана прошла встреча замглавы дипломатии страны Ермухамбета Конуспаева с украинским послом. Врублевскому выразили протест на фоне его слов о русских.