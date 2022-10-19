Юлия Меньшова рассказала об ошибках, которые допускает Владимир Познер в ходе интервью

Актриса Юлия Меньшова стала гостей одного из выпусков YouTube-шоу «ОК на связи!». В ходе беседы артистка рассказала о развитии собственного канала и оценила мастерство Владимира Познера в качестве интервьюера.
Звезда сериала «Между нами, девочками» призналась, что считает устаревшей манеру общения старшего коллеги. По ее словам, Познер — очень интересный человек. Однако во время интервью журналист нередко допускает грубые ошибки по отношению к собеседникам.
«Он очень интересный человек, хорошо подкованный в умении вести политические интервью. Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты в биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте», — рассказала артистка.
При этом YouTube-канал самой Меньшой также посвящен интервью со звездами шоу-бизнеса. Она заявила, что ее беседы получаются интересными и помогают гостям лучше раскрыть свою личность.
Ранее Юлия Меньшова прокомментировала скандальное высказывание Аллы Пугачевой, в котором певица назвала россиян «холопами». По словам актрисы, заявление Примадонны наделало много шума в творческих кругах.