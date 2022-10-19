Аналог Apple и Google Pay для карт «Мир» начали внедрять в России

Аналог сервисов Apple и Google Pay для карт «Мир» появится в России. О новом приложении рассказали «Известия».
Технический релиз по новому способу оплаты картами «Мир» будет опубликован 25 октября. Функционал станет доступен клиентам по мере появления технологии в каждом банке.
«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — пояснили представители платежной системы.
Появление безналичного способа оплаты поддержали в Центробанке. По мнению регулятора, аналог Apple и Google Pay позволит гражданам вновь расплачиваться за покупки и услуги через гаджеты.