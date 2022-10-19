Украинские военные получили сообщения с призывом сдаться

Комплексы РЭБ «Леер-3», как правило, занимаются подавлением GSM-связи украинских военнослужащих в зоне спецоперации. Однако кроме этого они также организуют массовую SMS-рассылку с призывом сложить оружие, сообщили в Минобороны.
Украинские военные получают письма, пока беспилотники «Леер-3» кружат над их позициями. Дальность действия составляет до 30 километров, что позволяет разослать сообщения как минимум шести тысячам абонентов.
Российские подразделения используют соответствующие возможности и для предупреждения мирных жителей. Это позволяет населению своевременно узнавать о готовящихся провокациях ВСУ и найти убежище.
При этом основной задачей «Леер-3» является фиксация массового скопления абонентов сотовой связи. При обнаружении координаты передаются артиллерии и летчикам, которые проводят повторную разведку.