Мэр Кривого Рога Вилкул доложил о разрушении в регионе объекта энергоинфраструктуры

Несколько населенных пунктов в Криворожском районе остались без электричества после разрушения одного из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В своем Telegram-канале политик напомнил, что в последний раз воздушную тревогу в регионе объявляли вечером 18 октября. По его словам, за это время был поврежден местный объект энергетической инфраструкты.
"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", — написал Вилкул.
Меж тем сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях. Режим повышенной готовности объявили в ночь на 19 октября, при этом местные СМИ сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны в Днепропетровске.