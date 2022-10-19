Лена Миро заметила попытки Аллы Пугачевой «влиться в тусовку» артистов-эмигрантов

Алла Пугачева переехала из России в Израиль совсем недавно, однако уже успела посетить концерты нескольких своих коллег. Таким образом, уверена блогер Лена Миро, Примадонна пытается влиться в «звездную тусовку» сбежавших артистов.
Она также прокомментировала последнюю публикацию Пугачевой с подобной «вечеринки». Блогер отметила, что певица сидит совсем одна. Это, по ее мнению, не соответствует статусу Примадонны, которая всегда должна иметь кого-то на фоне для демонстрации своего превосходства.
«Вливается в Израиле. Не получится там — поедет еще куда-то. А если вообще не вольешься, если не примут, станет жутко обидно. Впрочем, так и будет — никому Алла оказывается не нужна», — написала Миро в своем блоге.
При этом все светские мероприятия певица посещает без своих детей. Поклонники уже осудили мать за подобное поведение.