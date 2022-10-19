Лена Миро заметила попытки Аллы Пугачевой «влиться в тусовку» артистов-эмигрантов

Она также прокомментировала последнюю публикацию Пугачевой с подобной «вечеринки». Блогер отметила, что певица сидит совсем одна. Это, по ее мнению, не соответствует статусу Примадонны, которая всегда должна иметь кого-то на фоне для демонстрации своего превосходства.