Россия предложила Западу выяснить цели разработки новых химикатов среди участников НАТО

Россия предлагает Западу разобраться, для чего некоторые страны ЕС и НАТО разрабатывают новые виды химикатов. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.
Политик выступил на заседании Первого комитета ГА ООН. Воронцов указал, что Россия уже предлагала включить в списки Конвенции о запрещении химоружия все токсины, которых назвали «новичками».
«Что это за новый "новичок", который страны НАТО с упорством бережно хранят в тайне, препятствуя его постановке под верификационный контроль и актуализации списков химикатов КЗХО? Для нас ответ очевиден. В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов», — добавил дипломат.
Воронцов напомнил, что Лондон так и не предоставил Москве данных, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это произошло на территории Солсбери в 2018 году.