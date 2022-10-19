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Россия предложила Западу выяснить цели разработки новых химикатов среди участников НАТО

Политика
Россия предложила Западу выяснить цели разработки новых химикатов среди участников НАТО

Россия предлагает Западу разобраться, для чего некоторые страны ЕС и НАТО разрабатывают новые виды химикатов. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.

Политик выступил на заседании Первого комитета ГА ООН. Воронцов указал, что Россия уже предлагала включить в списки Конвенции о запрещении химоружия все токсины, которых назвали «новичками».

«Что это за новый "новичок", который страны НАТО с упорством бережно хранят в тайне, препятствуя его постановке под верификационный контроль и актуализации списков химикатов КЗХО? Для нас ответ очевиден. В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов», — добавил дипломат.

Воронцов напомнил, что Лондон так и не предоставил Москве данных, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это произошло на территории Солсбери в 2018 году.
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