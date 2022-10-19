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Улицу имени Бандеры переименовали в центре Украины

Политика
Улицу имени Бандеры переименовали в центре Украины

Названная в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры улица в Винницкой области теперь носит название Логанская. Решение о переименовании принял сельсовет поселка Тывров, заявила депутат Верховной рады Софья Федина.

К своей публикации украинский парламентарий прикрепила снимок соответствующего документа. В нем говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка».

Ранее власти Херсонской области сообщили, что вскоре может начаться битва за облцентр. Администрация призывает жителей покинуть опасную зону и обещает не пускать противника в Херсон.
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