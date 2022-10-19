Улицу имени Бандеры переименовали в центре Украины

Названная в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры улица в Винницкой области теперь носит название Логанская. Решение о переименовании принял сельсовет поселка Тывров, заявила депутат Верховной рады Софья Федина.
К своей публикации украинский парламентарий прикрепила снимок соответствующего документа. В нем говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка».
Ранее власти Херсонской области сообщили, что вскоре может начаться битва за облцентр. Администрация призывает жителей покинуть опасную зону и обещает не пускать противника в Херсон.