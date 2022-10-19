Политолог Моро констатировал отсутствие единой системы ПВО в Европе

Европа не имеет единой системы противовоздушной обороны, а ее создание обошлось бы региону в десятки миллиардов долларов и несколько лет. Об этом заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
При этом, по его словам, даже наличие такой системы не спасло бы Европу от гиперзвуковых ракет. Причиной этому является существующий уровень технологий, при котором невозможно создать ПВО, останавливающую данный тип снарядов, передает РИА Новости.
«Американцы пообещали поставлять Украине батареи (зенитных комплексов) NASAMS, но единой системы ПВО как таковой не существует. Разработать и внедрить такую систему будет чрезвычайно сложно. И ключевой факт — это то, что нынешний уровень технологий не останавливает российские гиперзвуковые ракеты», — констатировал Моро.
Поставки систем ПВО на Украину продолжает и Германия. По прогнозам минобороны страны, все заготовленные комплексы будут переданы лишь в 2023 году.