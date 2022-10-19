Политолог Светов: советчики Лиз Трасс превратили ее в «козу отпущения»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не предугадала последствия антироссийских санкций, что привело ее страну к экономическому кризису. К такому выводу пришел политолог Юрий Светов.
Трасс долгое время является ярой сторонницей санкций против Москвы, что прослеживалось еще во время ее присутствия на посту главы МИД. Однако уже тогда она не думала, к чему может привести такая политика, напомнил Светов. Сейчас Великобритания переживает тяжелый кризис, ответственность за который лежит на Трасс и ее предшественнике Борисе Джонсоне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Она вместе с Борисом Джонсоном, который тогда был премьер-министром, в качестве министра иностранных дел с таким остервенением взялась за экономические санкции против России. Они не просчитывали, как эти санкции ударят по Великобритании. Им казалось, что они такие крутые, не зависят от России. Оказалось, что бьет, и бьет достаточно сильно», — отметил политолог.
Из-за отсутствия должного опыта Трасс слишком полагается на мнение своих советчиков. В итоге это сделало премьера «козой отпущения» для них, заключил Светов.
Как показывают различные опросы, многие британцы пожалели, что отдали свой голос за Трасс. Против ее кандидатуры выступил даже кот Ларри с Даунинг-стрит.