Трасс долгое время является ярой сторонницей санкций против Москвы, что прослеживалось еще во время ее присутствия на посту главы МИД. Однако уже тогда она не думала, к чему может привести такая политика, напомнил Светов. Сейчас Великобритания переживает тяжелый кризис, ответственность за который лежит на Трасс и ее предшественнике Борисе Джонсоне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».