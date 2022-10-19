Росавиация разъяснила компаниям порядок действий при захвате или угоне самолета

Росавиация составила методические рекомендации по действиям экипажей в случае захвата или угона самолета. Их уже получили все авиакомпании РФ.
В документе также содержится список из 15 аэропортов для вынужденной посадки. Отмечается, что в случае возникновения ЧП экипажу необходимо выбрать один из них и сообщить о происшествии диспетчерам. Об этом передает газета «Коммерсантъ».
«В новой методике авиарегулятор предложил конкретную последовательность действий при захвате. В приложении к документу Росавиация приводит перечень аэродромов на территории страны, рекомендованных для посадки в случае захвата», — сообщило издание.
Ранее сообщалось о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов России. Запрет будет действовать до 22 октября.