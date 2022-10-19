Боррель оправдался за «расистскую» фразу о джунглях за пределами Европы

Так, ранее Боррель сравнил Европу с «садом», а окружающий ее мир — с «джунглями». По его словам, данное высказывание не было расистским. Под «джунглями» Боррель подразумевал беззаконие и беспорядок. Однако он все же извинился перед теми, кто истолковал его метафору как «колониальный европоцентризм».