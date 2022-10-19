Боррель оправдался за «расистскую» фразу о джунглях за пределами Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил извиниться за «расистское» заявление о Европе и остальных странах мира. Его слова опубликованы на официальном сайте организации.
Так, ранее Боррель сравнил Европу с «садом», а окружающий ее мир — с «джунглями». По его словам, данное высказывание не было расистским. Под «джунглями» Боррель подразумевал беззаконие и беспорядок. Однако он все же извинился перед теми, кто истолковал его метафору как «колониальный европоцентризм».
«Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — заявил Боррель.
Ранее слова главы Евродипломатии о джунглях за пределами Европы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала на вегетативное состояние политика.