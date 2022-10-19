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Депутат Рады Кучеренко напомнил украинцам о существовании «тепловой миграции»

Общество
Депутат Рады Кучеренко напомнил украинцам о существовании «тепловой миграции»

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал украинцев помнить о «тепловой миграции» в связи с приближающейся зимой. В интервью изданию «Вести» он заявил, что необходимость в ней обязательно появится.

По словам парламентария, «Нафтограз» не смог выполнить план и накопил лишь 14,2 млрд кубометров газа. Кабинет министров, в свою очередь, рассчитывал на 19 миллиардов.

При этом запасы угля оцениваются в 1,9 млрд тонн вместо требуемых 2,6 млрд. Но даже в такой ситуации депутат пообещал, что «апокалипсиса не будет», и тут же посоветовал соотечественникам разработать план на худший сценарий.

«Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите план Б, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего», — сказал Кучеренко.

Он добавил, что один из лучших вариантов — перезимовать у родственников в селе. Там люди привыкли заранее готовиться к холодам и запасаться дровами.

Меж тем стало известно, как справляться с холодами планируют в финской столице. В будущем Хельсинки построят тоннель с тепловыми насосами для забора ледяной воды из глубин Балтийского моря.
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