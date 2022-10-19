Депутат Рады Кучеренко напомнил украинцам о существовании «тепловой миграции»

При этом запасы угля оцениваются в 1,9 млрд тонн вместо требуемых 2,6 млрд. Но даже в такой ситуации депутат пообещал, что «апокалипсиса не будет», и тут же посоветовал соотечественникам разработать план на худший сценарий.