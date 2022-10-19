Найдут по отпечаткам: в России отмечается День образования службы криминалистики

Наконец, современные специалисты владеют новейшими методами экспертиз. Среди них молекулярно-генетическая, ольфакторная, цифровая. Благодаря этим проверенным методам можно расследовать преступления, которые были совершены десятки лет назад. Главный козырь экспертов-криминалистов заключается в том, что они способны найти злоумышленника, не выходя из лаборатории. В этом им помогают отпечатки пальцев, ДНК-материалы и даже запах.