Найдут по отпечаткам: в России отмечается День образования службы криминалистики

День образования службы криминалистики отмечается в России 19 октября. ФАН решил напомнить об истории этого праздника и значимости высококлассных экспертов для безопасности граждан.
Профессиональные криминалисты всегда одними из первых оказываются на месте происшествия. В их обязанность входит сбор улик, фиксация следов преступления, формирование материалов для дальнейшего расследования. Именно благодаря их работе находят виновных в убийствах, терактах, авиакатастрофах, пожарах и других инцидентах.
Немного истории
Однако профессия для России по современным меркам является достаточно молодой. Криминалистическая служба впервые была открыта 68 лет назад. Тогда генеральный прокурор СССР подписал указ «О работе прокурора-криминалиста».
Следующая серьезная реформа произошла в 2007 году, когда криминалистические подразделения начали развиваться в системе Следственного комитета России. С того момента криминалисты СКР принимают участие в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.
Достижения
За годы работы Главное управление криминалистики поспособствовало решению многих важных для России задач. Так, с его участием была сформирована эффективная межведомственная система поиска пропавших людей, были расследованы ряд преступлений со стороны украинских вооруженных формирований против мирных граждан Украины и Донбасса, осмотрены поврежденные в ходе боевых действий здания и сооружения.
Важную роль эксперты-криминалисты играют во время проведения спецоперации России на Украине. Они уже осмотрели более 62 тысяч различных объектов, разрушенных украинскими националистами. Среди них жилые дома, детские сады, больницы. Более полугода специалисты работают по собственной методике, в рамках которой оперативно оценивают ущерб и анализируют, как быстро его возместить.
Методы работы
Следственные органы СК России располагают внушительным арсеналом современных технико-криминалистических средств. Среди них источники экспертного света для обнаружения крови и жидкостей биологического происхождения. Также специалисты используют магнитные тралы для поиска металлических объектов и изъятия их из труднодоступных мест. Пули, гильзы и другие малогабаритные металлические предметы ищутся с помощью магнитных грабель. Используются гидролокаторы (подводный поиск), тепловизоры (осмотр мест пожаров), передвижные криминалистические лаборатории (места происшествий).
Наконец, современные специалисты владеют новейшими методами экспертиз. Среди них молекулярно-генетическая, ольфакторная, цифровая. Благодаря этим проверенным методам можно расследовать преступления, которые были совершены десятки лет назад. Главный козырь экспертов-криминалистов заключается в том, что они способны найти злоумышленника, не выходя из лаборатории. В этом им помогают отпечатки пальцев, ДНК-материалы и даже запах.