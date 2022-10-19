Юрист Солдатова напомнила о штрафах при подготовке дачи к зиме

Подготовка загородного дома к зиме должна проводиться в соответствии с законом. За что можно получить штраф, рассказала «Прайму» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.
Юрист напомнила о запрете разводить костры за пределами оборудованных мест. Опавшую листву можно сжечь в специальной яме. Ее глубина не должна быть менее 30 см. Яму нужно располагать на расстоянии минимум пяти метров от дома и построек.
«Еще один нюанс — если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя», — напомнила Солдатова.
Дачники рискуют получить штраф за это нарушение в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Запрещается оставлять до весны и бытовой мусор. За это положена санкция до 3 тысяч рублей.
Еще один штраф могут получить владельцы загородных домов за несвоевременный вывоз снега. Речь идет о сугробах, которые мешают проезду спецтехники.
Граждан могут оштрафовать за нарушение санитарных норм, особенно при строительстве бань или уличных туалетов. За несогласованное выкапывание котлована тоже положено наказание.