Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юрист Солдатова напомнила о штрафах при подготовке дачи к зиме

Общество
Юрист Солдатова напомнила о штрафах при подготовке дачи к зиме

Подготовка загородного дома к зиме должна проводиться в соответствии с законом. За что можно получить штраф, рассказала «Прайму» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Юрист напомнила о запрете разводить костры за пределами оборудованных мест. Опавшую листву можно сжечь в специальной яме. Ее глубина не должна быть менее 30 см. Яму нужно располагать на расстоянии минимум пяти метров от дома и построек.

«Еще один нюанс — если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя», — напомнила Солдатова.

Дачники рискуют получить штраф за это нарушение в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Запрещается оставлять до весны и бытовой мусор. За это положена санкция до 3 тысяч рублей.

Еще один штраф могут получить владельцы загородных домов за несвоевременный вывоз снега. Речь идет о сугробах, которые мешают проезду спецтехники.

Граждан могут оштрафовать за нарушение санитарных норм, особенно при строительстве бань или уличных туалетов. За несогласованное выкапывание котлована тоже положено наказание.
дача зима штраф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду