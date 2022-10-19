Ведущий Fox News разгромил Байдена в прямом эфире из-за его слов об Украине

В ответ на это Карлсон предложил Байдену внимательнее присмотреться к ситуации на «стремительно падающем» фондовом рынке. Ведущий также вспомнил слова политика об инфляции, которая якобы «ухудшится, если республиканцы в конгрессе добьются своего».