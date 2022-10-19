Ведущий Fox News разгромил Байдена в прямом эфире из-за его слов об Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден беспокоится об Украине, однако вместо этого ему следовало бы уделить внимание проблемам в собственной стране. Такое мнение высказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он прокомментировал слова Байдена об обеспокоенности Украиной. По словам президента, он не переживает из-за экономики США, поскольку она «чертовски сильна».
В ответ на это Карлсон предложил Байдену внимательнее присмотреться к ситуации на «стремительно падающем» фондовом рынке. Ведущий также вспомнил слова политика об инфляции, которая якобы «ухудшится, если республиканцы в конгрессе добьются своего».
«Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Это просто невероятно, правда. Это все равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: "Нет, это ты съел печенье". Больная логика», — добавил Карлсон.
Ранее Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию на публике. Так, после вопроса журналистов президент застыл и перестал выражать какие-либо эмоции.