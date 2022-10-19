Звезда фильмов Тарантино сыграет доктора-нациста Менгеле в ленте Серебренникова

Актер Аугуст Диль, снимавшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино и «Тайной жизни» Терренса Малика, исполнит главную роль в киноновинке российского режиссера Кирилла Серебренникова. Фильм расскажет о жизни «Ангела Смерти из Освенцима» — доктора и одного из главных лиц нацистской Германии Йозефа Менгеле.