Звезда фильмов Тарантино сыграет доктора-нациста Менгеле в ленте Серебренникова

Актер Аугуст Диль, снимавшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино и «Тайной жизни» Терренса Малика, исполнит главную роль в киноновинке российского режиссера Кирилла Серебренникова. Фильм расскажет о жизни «Ангела Смерти из Освенцима» — доктора и одного из главных лиц нацистской Германии Йозефа Менгеле.
Издание Variety передает, что сюжет будущей ленты основан на романе Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». История расскажет о годах, которые нацистский доктор, решавший судьбу новоприбывших узников концлагеря Освенцим, провел в бегах в Латинской Америке.
Фильм начнут снимать в июне 2023 года. Кресла продюсеров займут Чарльз Гиллиберт и Илья Стюарт.
Тем временем стрим-сервис HBO Max покажет документальный фильм «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин». Главную роль в ленте сыграет актриса Сара Полсон.