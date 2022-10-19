Белый дом попросил у конгресса новых полномочий для ускоренной поставки вооружений Киеву

Администрация Соединенных Штатов попросила у конгресса предоставить дополнительные полномочия. С их помощью планируется ускорить поставку вооружения Украине и другим союзникам, говорится в заявлении Белого дома.
Согласно заявлению, планируется создать Фонд приобретения критических важных боеприпасов и Счета передачи оборонного экспорта. Некоторые конгрессмены уже высказывали опасения, что запасы вооружения могут истощиться из-за помощи Украине.
«В своем текущем варианте законопроект не дает таких полномочий. Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций», — отмечается в документе.
По мнению китайского обозревателя Global Times Хэ Чжигао, США используют Украину в своих целях, подливая масло в огонь поставками вооружений. Так Вашингтон пытается навязать глобальную гегемонию.