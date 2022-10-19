«Ведомости»: правительство обсуждает возможность ликвидации АО «Роснано»

Причиной ликвидации Роснано могут стать финансовые проблемы, обострившиеся после введения антироссийских санкций. Акционерное общество было создано после реструктуризации государственной «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии».
В связи с последними событиями Правительство России поставило под вопрос целесообразность дальнейшей поддержки Роснано, передает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько чиновников и источник, близкий к компании. По информации собеседников издания, министр финансов Антон Силуанов уже написал соответствующее письмо президенту Владимиру Путину.
Стратегия ликвидации Роснано включает в себя реализацию активов государственной компании. Допускается возможность сохранения проектов, связанных с технологическим развитием России.
Однако есть и другой сценарий, подразумевающий сохранение корпорации в качестве центра инновационных компетенций. Окончательное решение по этому поводу будет принимать глава государства.
Вместе с этим правительство планирует выделить ОАО РЖД дополнительные средства в размере 217 млрд рублей. Это позволит снизить долговую нагрузку государственной компании.