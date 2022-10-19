«Ведомости»: правительство обсуждает возможность ликвидации АО «Роснано»

В связи с последними событиями Правительство России поставило под вопрос целесообразность дальнейшей поддержки Роснано, передает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько чиновников и источник, близкий к компании. По информации собеседников издания, министр финансов Антон Силуанов уже написал соответствующее письмо президенту Владимиру Путину.