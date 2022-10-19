МИД: Великобритания не предоставила России ответы по делу Скрипалей

Великобритания так и не связалась с Россией по поводу обстоятельств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Солсбери в 2018 году. Об этом сообщил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, в результате которого пострадали российские граждане. Очередная наша нота на этот счет была направлена в прошлом месяце, и, как и все предыдущие, была просто проигнорирована», — отметил дипломат в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.
По словам Воронцова, то же самое можно сказать о деле с мнимым отравлением блогера Алексея Навального✱ (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) в 2020 году. Дипломат считает, что обе истории шиты белыми нитками и представляют собой звенья одной цепи разнузданной пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию политики и экономики России.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России