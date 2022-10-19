МИД: Великобритания не предоставила России ответы по делу Скрипалей

По словам Воронцова, то же самое можно сказать о деле с мнимым отравлением блогера Алексея Навального✱ (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) в 2020 году. Дипломат считает, что обе истории шиты белыми нитками и представляют собой звенья одной цепи разнузданной пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию политики и экономики России.