Пленный боевик «Азова» рассказал о пристрастии сослуживцев к наркотикам

По словам солдата, за поставку наркотиков был ответственен один из кадровых военных ВСУ. Алиев отметил, что когда у бойцов заканчивались наркотики, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза в медицине и ветеринарии) из солдатских аптечек.