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Пленный боевик «Азова» рассказал о пристрастии сослуживцев к наркотикам

Армия
Пленный боевик «Азова» рассказал о пристрастии сослуживцев к наркотикам

В некоторых частях украинского нацбата «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) минимум 50% личного состава «сидела» на наркотических веществах. Об этом рассказал пленный боец полка Ренат Алиев, передает РИА Новости.

По словам солдата, за поставку наркотиков был ответственен один из кадровых военных ВСУ. Алиев отметил, что когда у бойцов заканчивались наркотики, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза в медицине и ветеринарии) из солдатских аптечек.

«Процентов 50, может больше... Траву курили… Периодически бухали, в основном», — ответил Алиев на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты.

Менее двух недель назад бывшего пропагандиста «Азова» задержали за наркосбыт в Петербурге.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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