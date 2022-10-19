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Минэнерго США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Экономика
Минэнерго США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики Соединенных Штатов выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом рассказали в Белом доме.

Ведомство опубликует извещение о продаже нефти 19 октября. Ранее президент США Джо Байден призвал минэнерго готовиться к дополнительному сбыту черного золота при необходимости.

«Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках», — говорится в сообщении Белого дома.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Вашингтон неоднократно выбрасывал на рынок нефть из резервов для стабилизации ситуации с ценами на топливо. И если сейчас этого не произойдет, демократы рискуют проиграть на предстоящих выборах в конгресс.
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