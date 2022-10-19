Минэнерго США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

По словам военного историка Юрия Кнутова, Вашингтон неоднократно выбрасывал на рынок нефть из резервов для стабилизации ситуации с ценами на топливо. И если сейчас этого не произойдет, демократы рискуют проиграть на предстоящих выборах в конгресс.