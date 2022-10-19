Минэнерго США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики Соединенных Штатов выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом рассказали в Белом доме.
Ведомство опубликует извещение о продаже нефти 19 октября. Ранее президент США Джо Байден призвал минэнерго готовиться к дополнительному сбыту черного золота при необходимости.
«Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках», — говорится в сообщении Белого дома.
По словам военного историка Юрия Кнутова, Вашингтон неоднократно выбрасывал на рынок нефть из резервов для стабилизации ситуации с ценами на топливо. И если сейчас этого не произойдет, демократы рискуют проиграть на предстоящих выборах в конгресс.