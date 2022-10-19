Reuters: США изучают все методы противодействия росту цен в стране

Власти Соединенных Штатов рассматривают все доступные варианты для борьбы с ростом цен в стране. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.
Так, речь идет в том числе о возможности введения ограничения на экспорт топлива в другие страны. По словам представителя американской администрации, таким образом в Вашингтоне рассчитывают затормозить подорожание энергоносителей в США.
Ранее американский портал Breitbar предупредил о надвигающемся экономическом кризисе в стране. Он привел мнение экспертов, озвучивших три признака, которые говорят об этом.