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Reuters: США изучают все методы противодействия росту цен в стране

Экономика
Reuters: США изучают все методы противодействия росту цен в стране

Власти Соединенных Штатов рассматривают все доступные варианты для борьбы с ростом цен в стране. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.

Так, речь идет в том числе о возможности введения ограничения на экспорт топлива в другие страны. По словам представителя американской администрации, таким образом в Вашингтоне рассчитывают затормозить подорожание энергоносителей в США.

Ранее американский портал Breitbar предупредил о надвигающемся экономическом кризисе в стране. Он привел мнение экспертов, озвучивших три признака, которые говорят об этом.
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