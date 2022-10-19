Семью Аллы Пугачевой настиг раскол из-за поведения ее младшего внука

Недавно Примадонна в очередной раз покинула Россию. Звезда вместе с супругом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ) и младшими детьми обосновалась в Израиле. Судя по публикациям в соцсетях, певица чувствует себя счастливой. Однако Беккужев допускает, что не все так радужно, как выставляет Пугачева.