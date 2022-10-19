Семью Аллы Пугачевой настиг раскол из-за поведения ее младшего внука

Звезда советской эстрады Алла Пугачева столкнулась с разладом в семье. Такое предположение высказал журналист Антон Беккужев.
Недавно Примадонна в очередной раз покинула Россию. Звезда вместе с супругом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ) и младшими детьми обосновалась в Израиле. Судя по публикациям в соцсетях, певица чувствует себя счастливой. Однако Беккужев допускает, что не все так радужно, как выставляет Пугачева.
Журналист напомнил, что младший внук певицы Дени Байсаров никогда публично не поддерживал резкие высказывания бабушки о россиянах. Более того, Дени заявлял, что не покинет родину.
«Мало того, внук Примадонны в соцсетях подчеркивает, что любит Москву и собирается оставаться здесь. Видимо, он придерживается достаточно патриотичной позиции. Не исключаю, что в случае необходимости он готов отдать долг родине, поэтому уезжать из страны не планирует», — объяснил в беседе с Blitz.plus Беккужев.
Другой внук Пугачевой — Никита Пресняков — недавно оказался в центре скандала. В СМИ появилась информация, что молодой человек буквально «пешком» пересек границу России, чтобы избежать частичной мобилизации.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами