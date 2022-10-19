Сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях

Звуки воздушной тревоги объявлены ночью в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили местные власти.
Первым о сработавшей системе воздушной тревоги сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram-канале. Следом аналогичная информация появилась у властей Одессы. По данным издания «Зеркало недели», в Днепропетровске сработала система противовоздушной обороны.
Ранее воздушная тревога была объявлена вечером в нескольких регионах Украины. Сирены прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.