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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях

Армия
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях

Звуки воздушной тревоги объявлены ночью в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили местные власти.

Первым о сработавшей системе воздушной тревоги сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram-канале. Следом аналогичная информация появилась у властей Одессы. По данным издания «Зеркало недели», в Днепропетровске сработала система противовоздушной обороны.

Ранее воздушная тревога была объявлена вечером в нескольких регионах Украины. Сирены прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.
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