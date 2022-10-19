Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли живой спустя 10 дней в Калининградской области

Сбор грибов обернулся для 87-летней жительницы Калининградской области десятидневным блужданием по лесу. Пенсионерка заблудилась в чаще и в течение нескольких суток не могла найти дорогу к людям, передало издание РЕН ТВ.
В поисковой операции приняли участие волонтеры и сотрудничество МЧС России. Как сообщили в региональном управлении ведомства, бабушку обнаружили живой вечером 18 октября. Она находилась недалеко от поселка Каменка.
Указывается, что женщина была в тяжелом состоянии. Из леса спасатели вынесли пенсионерку на руках, преодолев трехкилометровый путь.
В результате медицинского осмотра врачи диагностировали «переохлаждение». Пострадавшую доставили в больницу и после необходимых процедур оценили ее состояние как удовлетворительное.
Ранее стало известно, что московские правоохранители инициировали проверку по факту смерти 37-летнего мужчины. Гражданин употребил в пищу неизвестные грибы и через неделю скончался в реанимации из-за печеночной недостаточности.