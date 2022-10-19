Yeni Safak: союзники США отворачиваются от страны из-за грубой силы

По словам обозревателя Абдуллы Мурадоглу, американские власти не имеют никакого уважения к интересам стран, которых они называют своими «союзниками». При этом ради собственных целей США считают себя вправе прибегать к грубой силе. Более того, Вашингтон не соблюдает правила международного порядка, который он якобы защищает, передает «ИноСМИ».