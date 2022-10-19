Yeni Safak: союзники США отворачиваются от страны из-за грубой силы

Соединенные Штаты выстраивают свою внешнюю политику с опорой только грубую силу, из-за чего они стремительно теряют союзников. Об этом говорится в материале турецкого Yeni Safak.
По словам обозревателя Абдуллы Мурадоглу, американские власти не имеют никакого уважения к интересам стран, которых они называют своими «союзниками». При этом ради собственных целей США считают себя вправе прибегать к грубой силе. Более того, Вашингтон не соблюдает правила международного порядка, который он якобы защищает, передает «ИноСМИ».
«Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение», — добавил Мурадоглу.
Ранее сообщалось, что страны ООН призвали задействовать Конвенцию о биологическом оружии из-за лабораторий Соединенных Штатов. Среди них Россия, Венесуэла, Белоруссия, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия.