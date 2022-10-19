Карл III и Камилла Паркер-Боулз могут скрывать незаконнорожденного сына

Король Великобритании Карл III имеет двух сыновей, рожденных в браке с принцессой Дианой. Но у монарха может быть еще один ребенок, пишет 7NEWS.
После развода с принцессой Дианой Чарльз женился на возлюбленной Камилле Паркер-Боулз. Согласно официальной версии, нынешняя королева-консорт так и не подарила монарху наследников. Но 56-летний австралиец Саймон Доранте-Дэй заявляет об обратном.
Мужчина указал, что появился на свет, когда принцу Чарльзу было 17 лет. Чтобы замять скандал, незаконнорожденного ребенка передали другой паре. Вскоре они перебрались в Австралию.
Предполагаемый сын Карла III и Камиллы утверждает, что о его существовании знала принцесса Диана. Позже он пытался связаться и с Елизаветой II. Но бабушка так и не удосужилась ответить ему.
«Я был разочарован, ведь так и не получил от нее ответа», — посетовал Доранте-Дэй.
Австралиец убежден, что ему должен принадлежать титул принца Уэльского, а не Уильяму. Отмечается, что в проведении ДНК-теста мужчине отказывают.