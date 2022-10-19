Эшелонированная оборона для тех, кто за спиной: Пригожин раскрыл предназначение «линии Вагнера»

Фортификационные сооружения, которые получили название «линия Вагнера», будут возведены на линии соприкосновения в Донбассе. Необходимость таких комплексов обосновал предприниматель Евгений Пригожин.
Соответствующий запрос бизнесмену направили авторы издания «Соловей.Инфо». Они предположили, что возведение сооружений косвенно демонстрирует, что «ЧВК Вагнера» в дальнейшем не собирается наступать. Однако Евгений Пригожин не подтвердил это мнение. Его слова передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Это элемент многоуровневой, эшелонированной обороны. Но это не значит, что "Вагнер" планирует остановиться. Линия обороны нужна не для них, ведь само по себе наличие на переднем крае подразделения "ЧВК Вагнера" – это уже неприступная стена, позади которой и располагается "линия Вагнера", залитая в бетон», – заметил Пригожин.
Он добавил, что оборона нужна тем воинским формированиям, которые находятся за спинами «ЧВК Вагнера». В таком случае они будут чувствовать себя наиболее безопасно, так как штурмовики даже крепче, чем бетон, акцентировал внимание предприниматель.