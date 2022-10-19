Эшелонированная оборона для тех, кто за спиной: Пригожин раскрыл предназначение «линии Вагнера»

Он добавил, что оборона нужна тем воинским формированиям, которые находятся за спинами «ЧВК Вагнера». В таком случае они будут чувствовать себя наиболее безопасно, так как штурмовики даже крепче, чем бетон, акцентировал внимание предприниматель.