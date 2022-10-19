Новое фото Пугачевой с Гребенщиковым и Макаревичем разозлило поклонников

Певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях новую фотографию. На снимке исполнительница позирует вместе с музыкантами Андреем Макаревичем (физлицо, выполняющее функции иноагента в России) и Борисом Гребенщиковым.
Артистка начала активнее выходить на связь с поклонниками после отъезда за границу. Однако в этот раз вместо восторженных отзывов ее ждала жесткая критика со стороны подписчиков, передала «Экспресс газета».
Многие не поверили в искренность улыбок на лицах знаменитостей. При этом некоторые возмутились, что музыканты «как крысы» сбежали из страны в самое неподходящее время.
«Как же печально смотреть на это фото....Три престарелых звездуна бросили своих людей именно тогда, когда людям нужна была их поддержка и помощь. Сбежали как крысы. Ну да и ладно. Всегда наступает момент, когда маски сбрасываются. А под ними — вот это», — написал один из комментаторов.
Он добавил, что происходящее напоминает сцену из фильма «Адвокат дьявола».
Ранее режиссер Роман Родин напомнил, что в 90-е Алла Пугачева переживала не лучшие времена. Популярность ей вернула песня «Позови меня с собой». Однако на фоне последних событий Примадонна рискует вновь лишиться своей аудитории.