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Житель Москвы умер через неделю после отравления неизвестными грибами

Происшествия
Житель Москвы умер через неделю после отравления неизвестными грибами

Московские правоохранители инициировали проверку после смерти 37-летнего мужчины. Пациент скончался в реанимации через неделю после употребления в пищу неизвестных грибов.

Мужчина съел грибы вечером 11 октября, после чего почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в больницу Коммунарки. У пациента развилась печеночная недостаточность, а 16 октября его перевели в НИИ имени Склифосовского, передает телеканал РЕН ТВ.

Москвич впал в кому, его доставили в реанимацию. Утром 17 октября медики констатировали его смерть. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Петербурге 14-летняя школьница попала в больницу с отравлением алкоголем. Сама же девочка отрицает употребление спиртных напитков.
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