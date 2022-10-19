Житель Москвы умер через неделю после отравления неизвестными грибами

Московские правоохранители инициировали проверку после смерти 37-летнего мужчины. Пациент скончался в реанимации через неделю после употребления в пищу неизвестных грибов.
Мужчина съел грибы вечером 11 октября, после чего почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в больницу Коммунарки. У пациента развилась печеночная недостаточность, а 16 октября его перевели в НИИ имени Склифосовского, передает телеканал РЕН ТВ.
Москвич впал в кому, его доставили в реанимацию. Утром 17 октября медики констатировали его смерть. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Петербурге 14-летняя школьница попала в больницу с отравлением алкоголем. Сама же девочка отрицает употребление спиртных напитков.