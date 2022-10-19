Мединский: журфак МГУ заполонили преподаватели-либералы

На факультете журналистики Московского государственного университета работает большое количество преподавателей с либеральными взглядами. Таким образом помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на травлю студента МГУ за его патриотическую позицию.
По словам политика, людям нужно разъяснять цели военной спецоперации на Украине, если кто-либо их не понимает. Мединский пояснил, что СВО предполагает и специальное отношение к происходящим событиям. Он также отметил, что на журфаке МГУ много преподавателей-либералов.
«Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа так сказать учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется», — добавил Мединский на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде».
Ранее Владимир Мединский призвал к прочтению книг вместо Telegram-каналов. По мнению помощника президента, нужно регулярно читать то, что нравится.