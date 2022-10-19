Мединский: журфак МГУ заполонили преподаватели-либералы

По словам политика, людям нужно разъяснять цели военной спецоперации на Украине, если кто-либо их не понимает. Мединский пояснил, что СВО предполагает и специальное отношение к происходящим событиям. Он также отметил, что на журфаке МГУ много преподавателей-либералов.