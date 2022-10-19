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Депутат Гемпель объяснил Маску значение Крыма для России

Политика
Депутат Гемпель объяснил Маску значение Крыма для России

Крым является для России намного большим, чем просто военно-морской базой. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

С такими словами депутат обратился к американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску. Ранее он заявил, что Крым представляет критическое значение для национальной безопасности России как южная военно-морская база. Миллиардер выразил мнение, что для Москвы потеря данного региона сравнима с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США.

По словам Гемпеля, Крым для России в первую очередь является символом русского мира и единства народов. Депутат призвал Запад прислушаться к словам Маска и прекратить споры о принадлежности Крыма, а также Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства ее народов», — заявил Гемпель.

Ранее еще один американский миллиардер Билл Экман призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. По его мнению, украинским властям следует признать Крым территорией России.
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