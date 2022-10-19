Депутат Гемпель объяснил Маску значение Крыма для России

С такими словами депутат обратился к американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску. Ранее он заявил, что Крым представляет критическое значение для национальной безопасности России как южная военно-морская база. Миллиардер выразил мнение, что для Москвы потеря данного региона сравнима с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США.