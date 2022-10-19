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Белый дом заявил, что расследование диверсий на «Северных потоках» будет долгим

Политика
Белый дом заявил, что расследование диверсий на «Северных потоках» будет долгим

Правительство Соединенных Штатов уверено, что разбирательство в отношении аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» займет много времени. В связи с этим власти не готовы говорить о возможных итогах расследования, указала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, пытается ли Вашингтон переложить ответственность за произошедшее на Москву. В ответ представительница властей только напомнила, что президент Джо Байден считает взрывы результатом диверсии.

«Мы также говорили, что понимаем, что это расследование потребует времени. Этот процесс потребует много времени, прежде чем дойдем до конца. Так что я не хочу опережать результаты расследования», — добавила Жан-Пьер.

При этом ранее Пентагон вновь объявил, что готов содействовать при расследовании ЧП на трубопроводах. По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Патрика Райдера, в случае необходимости США окажут поддержку европейским коллегам.
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