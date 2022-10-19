Белый дом заявил, что расследование диверсий на «Северных потоках» будет долгим

Правительство Соединенных Штатов уверено, что разбирательство в отношении аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» займет много времени. В связи с этим власти не готовы говорить о возможных итогах расследования, указала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.