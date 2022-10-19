Американский миллиардер Экман призвал Украину признать Крым частью России

Украинские власти должны пойти на уступки, чтобы предотвратить разрастание кризиса. Так считает американский миллиардер и инвестор Билл Экман.
Он отметил, что Крым является частью России. Кроме того, это решение сделали жители региона.
«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — напомнил он на своей странице в соцсети Twitter.
Вместе с этим Экман считает, что Украина должна отказаться от идеи вступить в НАТО. Это, по его мнению, является «наиболее реальным путем к миру».