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Американский миллиардер Экман призвал Украину признать Крым частью России

Политика
Американский миллиардер Экман призвал Украину признать Крым частью России

Украинские власти должны пойти на уступки, чтобы предотвратить разрастание кризиса. Так считает американский миллиардер и инвестор Билл Экман.

Он отметил, что Крым является частью России. Кроме того, это решение сделали жители региона.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — напомнил он на своей странице в соцсети Twitter.

Вместе с этим Экман считает, что Украина должна отказаться от идеи вступить в НАТО. Это, по его мнению, является «наиболее реальным путем к миру».
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