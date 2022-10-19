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Власти Энергодара сообщили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

Происшествия
Власти Энергодара сообщили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

Армия Украины усилила обстрел Энергодара в Запорожской области, в результате чего в некоторых районах города пропала электроэнергия. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Вечером вторника ВСУ ударили из артиллерии по пригороду Энергодара. В результате было примерно 10 «прилетов» в районах ТЭС и промзоны.

«Сейчас обстрелы усилились. В городе частично пропало электричество. В данный момент обстрелы города продолжаются», — сообщил Рогов.

Чиновник отметил, что под ударами оказался ряд районов Энергодара. В данный момент уточняется уровень возможных разрушений.
Энергодар запорожская область рогов
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