DJ Грув записал новую музыку для шоу Comedy Club

Популярный музыкант Евгений Рудин, известный как DJ Грув, записал новое музыкальное оформление для шоу Comedy Club. На этот раз треки будут содержать больше рока и этнических мотивов.
Это уже не первая общая работа артиста и Comedy Club. В этот раз DJ Грув порадует зрителей «необычной и вкусной» музыкой, в которой даже можно услышать китайскую речь. Диджей смог сохранить самобытность каждого резидента шоу и создать дерзкий саунд.
«Мы давно дружим с ребятами – еще со времен первых закрытых вечеринок. Я обожаю все, что они делают! За эти годы я не раз придумывал для них музыку, и с каждым разом она становилась все более смелой и сумасшедшей! Сейчас в ней переплелись хард-рок-поп с электроникой, рэпом и ломаными ритмами. Только представьте: в треках присутствуют русские народные мотивы и арабские, инструменты из Греции, Бразилии и даже китайская речь», — поделился DJ Грув.
Новый сезон Comedy Club будет выходить по пятницам в 21:00 на телеканале ТНТ. Первый выпуск проекта покажут уже на этой неделе.