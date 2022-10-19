DJ Грув записал новую музыку для шоу Comedy Club

Это уже не первая общая работа артиста и Comedy Club. В этот раз DJ Грув порадует зрителей «необычной и вкусной» музыкой, в которой даже можно услышать китайскую речь. Диджей смог сохранить самобытность каждого резидента шоу и создать дерзкий саунд.