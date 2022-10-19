Восемь стран призвали ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за лабораторий США

Восемь стран ООН выступили за реализацию механизма, прописанного в статье 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за американских биологических лабораторий на Украине. В числе таких государств Россия, Венесуэла, Белоруссия, Зимбабве, КНР, Куба, Никарагуа и Сирия.
«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — сообщил замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.
Авторы документа напомнили, что неоднократно призывали США разъяснить деятельность своих биолабораторий на Украине. Однако исчерпывающие ответы по этому поводу так и не были получены.