Присяжные в США оправдали Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР

Американские прокуроры утверждали, что политический аналитик Данченко предоставил ФБР ложную информацию об источниках сведений о «контактах между избирательным штабом Трампа и представителями Москвы». Сам россиянин не признавал свою вину, а его защита требовала полного оправдания.