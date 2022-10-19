Присяжные в США оправдали Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР

Россиянин Игорь Данченко оправдан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно связей бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с РФ. Такое решение принял суд присяжных в США, о чем передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Присяжные признали Данченко невиновным по четырем пунктам обвинения. Был еще пятый пункт, но его снял сам судья в ходе процесса.
«Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает», — сообщил один из адвокатов россиянина.
Американские прокуроры утверждали, что политический аналитик Данченко предоставил ФБР ложную информацию об источниках сведений о «контактах между избирательным штабом Трампа и представителями Москвы». Сам россиянин не признавал свою вину, а его защита требовала полного оправдания.