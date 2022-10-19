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Берлускони рассказал об обмене «милыми письмами» с Путиным

Политика
Берлускони рассказал об обмене «милыми письмами» с Путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони восстановил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с депутатами своей партии.

По словам Берлускони, с Путиным его связывала многолетняя дружба. В качестве подарка российский лидер отправил бывшему премьеру «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения». Его слова передает информационное агентство LaPresse.

«Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», — добавил Берлускони.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. Данная встреча состоится 19 октября.
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