Берлускони рассказал об обмене «милыми письмами» с Путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони восстановил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с депутатами своей партии.
По словам Берлускони, с Путиным его связывала многолетняя дружба. В качестве подарка российский лидер отправил бывшему премьеру «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения». Его слова передает информационное агентство LaPresse.
«Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», — добавил Берлускони.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. Данная встреча состоится 19 октября.